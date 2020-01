Milano Digital Week. Prorogati i termini per la candidatura dei progetti

Prorogati fino a venerdì 24 gennaio i termini per candidare progetti ed eventi alla terza edizione di Milano Digital Week.

Da mercoledì 11 a domenica 15 marzo, cittadini, studenti, professionisti, startupper, aziende e attività educative, sociali e commerciali sono chiamati a partecipare all’iniziativa proponendo appuntamenti innovativi e inclusivi per raccontare la “vita digitale” di Milano.

“Città Aumentata” è lo spunto di riflessione e filo conduttore del palinsesto di eventi di Milano Digital Week 2020, per mostrare il tessuto digitale della città, rendendo tangibile e comprensibile l’apporto della trasformazione digitale e le sue innumerevoli ricadute sulle attività dei cittadini, sui loro bisogni, sulla qualità della vita. Una “Milano Città Aumentata” che si muove dentro una cornice di innovazione sostenibile, in una città-piattaforma come Milano, che si sta configurando come un laboratorio ambientale e sociale.

Entro il 24 gennaio, tramite il sito www.milanodigitalweek.com cittadini, studenti, professionisti, addetti ai lavori, startupper, nuove forme imprenditoriali, aziende e attività educative, sociali e commerciali possono iscriversi e lanciare il proprio appuntamento, per far scoprire le realtà che stanno trasformando il lavoro, il tempo libero, la formazione e le dinamiche della progettazione e della produzione attraverso il digitale e che rendono Milano sempre più internazionale e inclusiva.

Per candidare un evento è sufficiente collegarsi al sito, cliccare su Proponi evento e accedere a una chatbot che permette di inserire i dati del proponente e di spiegare l’idea in modo semplice e intuitivo. informazioni www.milanodigitalweek.com