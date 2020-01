La bellezza salverà il mondo: torna in edicola CulturaIdentità. In difesa dell’arte

Venti di guerra, crisi, paura. L’arte è l’unico modo per uscire da un mondo di brutture. Vittorio Sgarbi, Stefano Zecchi, Angelo Crespi e Camillo Langone tra le grandi firme per il primo numero del 2020 del mensile fondato da Edoardo Sylos Labini. Interamente dedicato agli “Italiani popolo di artisti”.

In un momento storico drammatico sarà la bellezza a salvare il mondo. Proprio per questo è dedicato agli “Italiani popolo di artisti” il nuovo numero di CulturaIdentità, in edicola da venerdì 10 gennaio. Un numero da leggere e, soprattutto, da guardare. Come sempre non mancheranno le grandi firme: Stefano Zecchi e Angelo Crespi in difesa della pittura e della bellezza; Vittorio Sgarbi svela il suo sogno di fondare… il nuovo PCI; Camillo Langone che rivolge ai lettori il suo invito a visitare quelle che una volta erano le botteghe degli artisti. E poi Francesca Barbi Marinetti e Roberto Floreani sul valore rivoluzionario dell’avanguardia fra Novecento e Terzo Millennio.

Tante saranno inoltre le sorprese in questa nuova uscita del mensile fondato da Edoardo Sylos Labini e diretto da Alessandro Sansoni, per l’occasione totalmente incentrato sulla pittura italiana e nello specifico su quel genere talvolta negletto che è il figurativo. Sorprese a partire da un’intervista a Luna Berlusconi, che parlerà del rapporto speciale con suo zio Silvio, e dalla nuova rubrica L’Italia che innova, a cura di SIMA-Società Italiana di Medicina Ambientale, presieduta dal professor Alessandro Miani: su questo numero illustra, dati alla mano, i benefici prodotti dal visitare i musei e spiega la necessità di difendere le opere d’arte dall’inquinamento indoor.

Ci sarà, inoltre, uno Speciale Elezioni, con le interviste alle candidate alla carica di governatore per le regionali in Emilia Romagna e Calabria, Lucia Borgonzoni e Jole Santelli, “saggiate” sulle proposte in materia di cultura.

Sarà come sempre presente la rubrica In viaggio con Itinere, che accompagnerà i lettori alla riscoperta del piatto italiano per eccellenza, la pasta, immortalata dai più grandi artisti, Renato Guttuso sopra a tutti.

#CulturaIdentità sarà in edicola per tutto il mese, al prezzo di 1 euro, distribuito con il Giornale.