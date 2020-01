Shopping Diva’s: non solo moda

Situato nello storico palazzo Vidiserti-Dozzio che conserva elementi del precedente edificio medioevale risalente ad una ricostruzione cinquecentesca, su basi strutturali che poggiano su antichi resti romani, il cui fronte principale si affaccia su Montenapoleone, con portale al civico n. 21, al secondo piano si apre il mondo dello showroom Shopping Diva’s, un luogo di incontro delle eccellenze made in Italy. Al suo interno non troviamo solo collezioni di vari fashion brand che ben rappresentano l’italianità, bensì anche raffinatezze eno-gastonomiche di varie regioni del Belpaese. Shopping Diva’s è una realtà in continua espansione sia nel campo della moda che dell’arte, del design e del food e proprio seguendo questa politica che l’azienda si appresta a diventare un punto di riferimento per i migliori professionisti dei vari settori di cui si occuperà e sarà per essi reale trampolino di lancio per internazionalizzare i loro brand: è previsto infatti per l’anno appena iniziato l’ampliamento dello showroom con l’apertura sedi a Riyad, Jedda, Shanghai e Pechino, dove già opera partecipando a numerose esposizioni internazionali.

Sempre nella capitale cinese, Shopping Diva’s è presente con uno spazio di 1.000 mq: all’interno di un’antica pagoda, a pochi passi dalla famosa Città Proibita, dove periodicamente vengono organizzati eventi legati al mondo della moda e dedicati ai buyers, permettendo così ai fashion designers che si affidano alla loro professionalità, di internazionalizzare al meglio il loro marchio. Dedicato allo sviluppo commerciale nazionale ed internazionale di lusso ed extra-lusso rigorosamente selettivo, Shopping Diva’s è punto di riferimento per lo shopping di altissimo livello, e si pone l’obbiettivo di puntare alla scoperta delle eccellenze dei nuovi talenti emergenti italiani. Lo staff, altamente specializzato e professionale, sarà buon consigliere per tutti i gli imprenditori che vorranno affidarsi a Shopping Diva’s e che vorranno avere reali possibilità di vendita e di visibilità attraverso progetti mirati e “su misura” dedicati ai loro brand.

Gian Giacomo William Faillace