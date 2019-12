Granelli fa dietrofront sulla 27

Comunicazione appena ricevuta da Granelli sulle fermate soppresse della 27

Per quanto riguarda il tratto viale Corsica si introducono le seguenti modifiche:

1. reinserimento in servizio a partire dal 7 gennaio 2020 delle due fermate precedentemente soppresse per le linee 27, N27 e 73, Corsica – Negroli in direzione periferia e Corsica – Battistotti Sassi in direzione centro;

2. miglioramento incrocio viale Corsica – via Lomellina in particolare per gli attraversamenti pedonali e quindi dell’accessibilità al parterre centrale;

3. potenziamento dell’illuminazione di viale Corsica nel tratto tra via Battistotti Sassi e via Negroli;

4. riqualificazione dell’area adiacente l’incrocio Corsica – Battistotti Sassi, anche al fine di una verifica di una collocazione di una stazione di bike sharing con il nuovo bando di gara.