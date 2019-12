BIANCANEVE E I SETTE NANI – AUB Compagnia Italiana di Balletto

BALLETTO IN DUE ATTI – MUSICHE DI BOGDAN PAVLOVSKIJ – COREOGRAFIE GENRIKH MAIOROV

Il balletto “Biancaneve e i sette nani“ dell’AUB Compagnia Italiana di Balletto , l’unica in Italia a detenerne i diritti originali, è una produzione per bambini e adulti. Un modo per avvicinare i più piccini al mondo del teatro e della danza, attraverso la famosissima favola dei Fratelli Grimm. Gli animali del bosco, i fiori e le piante prenderanno vita immergendoci nel magico mondo di Biancaneve, mentre i sette buffi nani saranno protagonisti di momenti di divertimento e risate. Il tutto su note musicali appassionanti e con vivaci e colorati costumi.

BALLETTO IN DUE ATTI

MUSICHE DI BOGDAN PAVLOVSKIJ

COREOGRAFIE GENRIKH MAIOROV

DATE

Sabato 4 Gennaio ore 20.45

Domenica 5 Gennaio ore 16.00

Lunedì 6 Gennaio ore 16.00

PREZZI

Poltrona di platea:

Intero € 25

Ridotto € 18

Poltrona di galleria:

Intero € 20

Ridotto € 16

la riduzione si applica agli over 60, under 25 e a chi raggiunge il teatro in bici, con i mezzi o car sharing