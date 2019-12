I Piccoli Cantori di Milano in concerto per Uniqlo – Sabato 21 dicembre piazza Cordusio 2

I Piccoli Cantori di Milano in concerto per Uniqlo Canti di Natale per celebrare la nuova collaborazione fra lo storico coro meneghino e il marchio giapponese, dinamico e sostenibile.

Sabato 21 dicembre 2019 piazza Cordusio 2, Milano – ore 11.00

Da sempre coinvolti nelle manifestazioni più importanti del capoluogo Lombardo, invitati a partecipare a eventi benefici e solidali (spesso a favore dei Diritti dei Bambini) e ospiti di trasmissioni televisive, I Piccoli Cantori di Milano quest’inverno vestono Uniqlo. L’azienda giapponese, infatti, ha scelto come suoi ambasciatori i quasi cento bambini del prestigioso coro che, da oltre cinquantacinque anni, rappresenta l’eccellenza delle voci bianche meneghine. Diretto da Laura Marcora, il coro de I Piccoli Cantori di Milano è una realtà importante, ma al contempo semplice e sempre eticamente corretta. La regola d’oro della direttrice, infatti, è quella di mettere sempre al centro le esigenze dei più piccoli. La qualità delle voci dei bambini e la loro capacità di cantare insieme in modo eccellente è, per chi dirige, tanto importante quanto la serenità e il divertimento dei bambini stessi. Proprio per questo motivo, Uniqlo – marchio che abilmente unisce alla qualità dei materiali l’estrema semplicità delle linee – ha scelto, con i suoi bei piumini blu (caldi e leggerissimi al contempo) di accompagnare I Piccoli Cantori di Milano in tutti gli eventi della stagione più fredda.

Per celebrare questa felice collaborazione, il prossimo 21 dicembre alle 11.00, I Piccoli Cantori di Milano si esibiranno nel nuovo negozio Uniqlo (in piazza Cordusio 2, a Milano). Uniqlo è un’azienda giovane e dinamica, che ha subito suscitato la simpatia del coro de I Piccoli Cantori di Milano, anche perché particolarmente impegnata nella “sostenibilità”, intesa come “responsabilità sociale” (per conoscere le attività legate alla sostenibilità che Uniqlo porta avanti a livello globale è possibile consultare il sito uniqlo.com/it). I Piccoli Cantori di Milano – E’ un coro di voci infantili, fondato nel 1964 da Niny Comolli, diplomata al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e apprezzata pianista nell’Orchestra della RAI; dal 1985 è diretto da Laura Marcora, musicista e nipote della fondatrice. Il Coro dei Piccoli Cantori è noto per la ricchezza del repertorio internazionale, per la presenza della musica classica – da Bach a Paganini, da Rossini a Strauss e Vivaldi – e per gli originali arrangiamenti curati da noti musicisti. I Piccoli Cantori di Milano si distinguono da sempre, oltre che per la qualità canora, per la capacità di accogliere tutti i bambini, permettendo l’accesso gratuito a chi non è nelle condizioni di poter sostenere l’inscrizione. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.piccolicantori.com