Bilancio, Comazzi: Lombardia si conferma regione virtuosa. Da F.I. grande attenzione alle categorie più fragili.

Il capogruppo azzurro in Regione: “Orgogliosi del taglio al superticket sanitario (54 milioni di euro) e dell’esenzione del bollo auto per le persone diversamente abili. Dalla Regione maggiori risorse per progetti di pet therapy negli ospedali lombardi”

Milano, 17 dicembre 2019: “Con l’approvazione del Bilancio 2020 Regione Lombardia si dimostra ancora una volta un ente virtuoso, capace di garantire sempre più servizi riducendo al contempo la pressione fiscale. Nella composizione del bilancio Forza Italia ha dato un grande contributo, con misure di grande valore a sostegno delle categorie più fragili” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Fi in Regione Lombardia. “Grazie ai nostri emendamenti – prosegue – abbiamo sancito l’abolizione del superticket sanitario a partire dal 1 marzo 2020 (con uno stanziamento di 54 milioni di euro), mentre le persone diversamente abili saranno esentate dal pagamento del bollo auto. Due misure di enorme valore, a sostegno delle categorie più fragili”. Tra le proposte di Fi che hanno ricevuto il ‘via libera’ dall’aula anche il finanziamento di 300mila euro per consentire ai comuni lombardi di effettuare una mappatura completa degli edifici pubblici al fine di realizzare il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba). “Con un ordine del giorno ad hoc – conclude Comazzi – abbiamo anche impegnato la giunta regionale a incentivare i progetti di ‘pet therapy’ negli ospedali lombardi, seguendo l’esempio del Niguarda e del Fatebenefratelli di Milano. Le terapie di cura con gli animali sono riconosciute dalla comunità scientifica e stanno dando grandi risultati in termini di benessere psico – fisico dei pazienti”.

