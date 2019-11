BOOKCITY, al farmers’ market di Porta Romana biodiversità e segreti della cultura contadina

Venerdì 15/11 dalle ore 16 alle 18 in via Friuli 10/A – Per Bookcity la presentazione di due libri sul mondo dei campi

Dalla maschera contro i brufoli a base di verza al bagno rivitalizzante con il rosmarino; dall’aceto bianco anticalcare al latte per pulire le borse: in occasione di Bookcity Milano il Gruppo Donne Impresa Coldiretti Lombardia presenta un libro ricco di consigli naturali per la salute, la bellezza, la casa e la cucina. L’appuntamento è per venerdì 15 novembre dalle ore 16 alle ore 18 al mercato agricolo coperto di Porta Romana, in via Friuli 10/A, dove le imprenditrici agricole della Coldiretti presenteranno ai consumatori il volume “Spunti antichi per donne moderne – Dialogo tra città e campagna”, che raccoglie anche i consigli di una volta su come curare senza chimica il verde di casa o come proteggere i fiori dal freddo.

Nel libro – spiega la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – non mancano proposte per ridurre lo spreco di cibo che nelle case degli italiani ammonta ancora a circa 36 kg all’anno pro capite e che vede tra gli alimenti più colpiti verdura e frutta fresca, seguite da pane fresco, cipolle e aglio, latte e yogurt, formaggi, salse e sughi. Ma nel volume ci sono anche suggerimenti curiosi, come quello per recuperare i fiammiferi rovinati dall’umidità o per realizzare dei segnalibri ecologici con le foglie di alloro.

In occasione di Bookcity – conclude la Coldiretti – Campagna Amica ha pensato anche a un bel regalo per i consumatori del farmers’ market di via Friuli 10/A: i primi cento a presentarsi riceveranno infatti in omaggio una copia del volume “I Sigilli di Campagna Amica”, l’atlante che raccoglie tutti i prodotti della biodiversità agricola italiana che nel corso dei decenni sono stati strappati all’estinzione.