«I promessi Sposi» a fumetti, mostra e asta a Casa Manzoni

Basta andare alla Casa del Manzoni e visitare la mostra «I Promessi Sposi in fum(ett)o» organizzata con Art-Rite Auction House e ammirare venticinque tavole originali disegnate da grandi fumettisti e saranno messi all’asta dal 5 ottobre. Illustrano episodi e momenti significativi del romanzo di Alessandro Manzoni. Ci sono Crepax, Andrea Pazienza, Emanuele Luzzati e Attilio Micheluzzi molto diversi l’uno dall’altro, ma estremamente incisivi.

In sintesi; «I Promessi Sposi in fumettoo», in mostra 25 tavole originali di Guido Crepax, Emanuele Luzzati, Attilio Micheluzzi e Andrea Pazienza che hanno rielaborato scene tratte dal romanzo di Alessandro Manzoni. Poi andranno all’asta da Art Rite Auction House dal 5 ottobre . Casa del Manzoni, Sala Rossa, via Gerolamo Morone 1 Orari: da martedì a venerdì ore 1018; sabato ore 14-18 Ingresso libero