Forestami…ma anche innaffiami

Come è tipico della cultura di sinistra Maran e compagni hanno fatto il grande annuncio dei 3 milioni di alberi, hanno indicato con orgoglio che li metteranno a Sant’Agostino e Buenos Aires al posto di parcheggi, ma non hanno chiarito con quali tempi e con quali soldi il piano Forestami verrà reaalizzato. Di concreto c’è solo una sponsorizzazione di 100.000 Euro e l’appalto Comunale di manutenzione del verde che prevede tra sostituzioni e innesti 8000 nuove essenze ed alberi.

Nel frattempo però la manutenzione del verde esistente lascia a desiderare. Agiamo, l’associazione dei Volontari dei giardini Montanelli, ha segnalato la morte delle piante collocate in Via Vittor Pisani. Erano il regalo di uno sponsor per il Salone del Mobile ma senza innaffiatura e manutenzione sono definitivamente stecchite, in mezzo al generale degrado in cui il Comune ha lasciato Via Vittor Pisani, ingresso della città per chi arriva in treno ed oramai bivacco notturno di decine di disperati.