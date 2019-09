Al via il mese dello Shiatsu grazie all’Accademia Italiana Shiatsu Do Trattamenti e Workshop gratuiti in 18 città

A Milano, trattamenti, conferenze e workshop presso l’Accademia Italiana Shiatsu di Via Settembrini, 52 e Corso Colombo, 11 da martedì 17 settembre a sabato 15 ottobre

L’Accademia Italiana Shiatsu Do, la più importante e diffusa scuola di Shiatsu italiana, presenta il Mese dello Shiatsu Do. Dal 15 settembre al 15 ottobre, in 18 città e centri specializzati sarà possibile provare gratuitamente i benefici dello Shiatsu e seguire una serie di eventi, sempre a ingresso libero, dedicati alla disciplina: sarà possibile ricevere trattamenti dalle mani esperte di Operatori ed Insegnanti, imparare le tecniche base in workshop dedicati, partecipare a lezioni aperte e alle serate di pratica per allievi dei Percorsi Professionali. Lo Shiatsu è una passione per 600mila persone che in Italia lo praticano abitualmente. Tra le discipline del benessere è il rimedio antistress preferito dagli italiani e adatto a tutti, adulti e bambini, anziani e adolescenti, anche donne in gravidanza. Questa pratica manuale Giapponese fin dalla sua nascita, risalente al periodo tra le due guerre mondiali, si è caratterizzata per la staticità della pressione che viene portata perpendicolarmente alla superficie del corpo, comodamente vestito. Nella disciplina non esistono sfregamenti, manipolazioni, utilizzo di oli o altro. Le pressioni entrano in profondità senza scivolare sulla pelle e producono uno stimolo a cui l’organismo della persona trattata “risponde”, recuperando e manifestando dal profondo le proprie risorse vitali.“Con l’iniziativa Mese dello Shiatsu Do – spiega la Presidente dell’Accademia Sylvia Dittadi – vogliamo promuovere lo Shiatsu e la sua pratica che in Accademia, tra le prime scuole fondate nel nostro Paese, è il fulcro di un progetto formativo per il benessere della persona. Lo scopo è anche quello di coinvolgere sempre più persone nella pratica dei trattamenti e dei suoi benefici. Seguire e praticare lo Shiatsu Do porta ottimi risultati anche a chi lo fa, non solo a chi lo riceve”. L’Accademia Italiana Shiatsu Do con 20 sedi, 2000 associati e oltre 40 istruttori professionisti è la principale scuola di Shiatsu italiana ed europea. Fondata nel 1985 da operatori e istruttori professionali ha lo scopo di diffondere lo Shiatsu attraverso la formazione e la pratica, nel rispetto della tradizione giapponese, proponendo un percorso didattico che accompagna l’allievo in un apprendimento della disciplina molto graduale. Il metodo di insegnamento, collaudato in oltre 1000 corsi amatoriali e 700 corsi professionali, è basato sul “fare”, cioè sulla proposta concreta di acquisire abilità reali in un training di esperienze pratiche incentrate sui Kata (forme di trattamento “ottimale” codificate nella pratica collettiva di anni) che accompagnano l’allievo in tutte le fasi dell’apprendimento.

Anche Milano tra 18 le città che aderiranno al Mese dello Shiatsu Do.

MILANO – STAZIONE CENTRALE

c/o Accademia Italiana Shiatsu Do, via Settembrini 52 – tel. 02 29404011

referente Sylvia Dittadi

TRATTAMENTI Martedì 17 e 24 Settembre, Martedì 1-8-15 ottobre – ore 19.00-22.00

CONFERENZA & WORKSHOP Giovedì 26 Settembre – ore 19-21 e Sabato 5 Ottobre – ore 10-12

CONFERENZA, TRATTAMENTI & WORKSHOP Sabato 12 Ottobre – ore 10-13

MILANO – PORTA GENOVA

c/o Accademia Italiana Shiatsu Do, Corso Colombo 11 – te. 02 58102191 referente Paolo Petrò

WORKSHOP Mercoledì 18 e Mercoledì 25 Settembre – ore 19.30-21.30

CONFERENZA &; TRATTAMENTI Sabato 5 Ottobre – ore10.30-17.30

Le altre città che aderiscono all’iniziativa: LOMBARDIA

GALLARATE • Accademia Sol Viale dei Tigli 28 – tel. 347 6440465 referente Giampaolo Baratelli

CONFERENZA, WORKSHOP ; APERITIVO Mercoledì 25 Settembre – ore 19.30-21.30

WORKSHOP Mercoledì 9 Ottobre – ore 19.30-21.30

SARONNO • Centro Olistico Salto Quantico Piazza Volontari del Sangue 4 – tel. 334 1048940 referente Maurizio Zingarelli

TRATTAMENTI Sabato 5-12 Ottobre – ore 10-13

WORKSHOP Mercoledì 2-9-23-30 Ottobre – ore 20-22.30

• V° BioFestival “Fa’ un salto”-

Casa Morandi – Saronno

TRATTAMENTI 18-19-20 Ottobre – ore 10-18

BRESCIA

• CISAN, Via Milano 89 – tel. 338 5827609

referente Maurizio Roversi

TRATTAMENTI Lunedì 16-23-30 Settembre

Lunedì 7-14 Ottobre – ore 18-21

WORKSHOP Mercoledì 18-25 Settembre

Mercoledì 2-9 Ottobre – ore 20.30-22.30

CONFERENZA & APERITIVO

Mercoledì 16 Ottobre – ore 19.30

VENETO :

VENEZIA-MESTRE

• Accademia Italiana Shiatsu Do

Via Torino 3 – tel. 041 5319328

referente Sylvia Dittadi

TRATTAMENTI Martedì 17-24 Settembre Martedì 1-8-15 Ottobre – ore 19-22

WORKSHOP Sabato 21 Settembre – ore 15-18

Sabato 5 ottobre – ore 9.30-12.30

CONFERENZA, TRATTAMENTI & APERITIVO Venerdì 27 Settembre e

Venerdì 5 Ottobre – ore 18-22

• Centro Congressi Belluno

CONFERENZA, TRATTAMENTI &

WORKSHOP Domenica 13 Ottobre – ore 10-17

TREVISO

• Sorgente, Quinto di Treviso

Via Vittorio Emanuele 11 – tel. 334 8171103

referente Barbara Farina

TRATTAMENTI Martedì 24 Settembre Martedì 8 Ottobre – ore 20-22

CONFERENZA, TRATTAMENTI & APERITIVO Sabato 28 Settembre

Sabato 12 Ottobre – ore 9.30-12.30

WORKSHOP Martedì 1 Ottobre-ore 19.30-22.30 e Sabato 19 Ottobre – ore 9.30-12.30

• Shizendo all’ Oasi di Cervara Quinto TV

TRATTAMENTI & WORKSHOP

14-15 Settembre 10-19

• Judo Club Vittorio Veneto TV

WORKSHOP Giovedì 3 Ottobre

ore 20.30-22.30

VICENZA-MONTECCHIO MAGGIORE

• Studio Integrato CEM

Via Corte Capuleti 13 – tel. 349 8228530

referente Cristina Maria Urasini

TRATTAMENTI Giovedì 26 Settembre Giovedì 3 Ottobre – ore 17-21

WORKSHOP Giovedì 12 Settembre

Giovedì 10 Ottobre – ore 20.30-22.30

PIEMONTE :

TORINO

• Accademia Italiana Shiatsu Do

Via Plava 145/a – tel. 338 5674849

referente Maurizio Gaido

CONFERENZA, APERITIVO & WORKSHOP Sabato 21 Settembre – ore 11-16.30

CONFERENZA, APERITIVO & WORKSHOP Mercoledì 2 Ottobre – ore 18-22.30

TRATTAMENTI Mercoledì 18 Settembre Mercoledì 9 Ottobre – ore 18-22

CUNEO-ALBA

• Studio Shiatsu e DBN

Piazza Michele Ferrero 4 – tel. 347 5016770

referente Carmen Chidichimo

TRATTAMENTI Giovedì 19-26 Settembre

Giovedì 3-10 Ottobre – ore 10-20

CONFERENZA & WORKSHOP

Sabato 28 Settembre – ore 11-17

LIGURIA : GENOVA

• Accademia Italiana Shiatsu Do

Via Cipro 4/4 – tel. 010 2467236

referente Guido Bagni

TRATTAMENTI Giovedì 19-26 Settembre

Giovedì 3-10 Ottobre – ore 20.30-22.30

CONFERENZA & APERITIVO

Mercoledì 18 Settembre – ore 18

CONFERENZA & BRUNCH

Domenica 6 Ottobre – ore 10

WORKSHOP Venerdì 25 Settembre – ore 18-21 Domenica 13 Ottobre – ore 16-19

EMILIA ROMAGNA:

BOLOGNA

• Accademia Italiana Shiatsu Do

Via Della Battaglia 6 – tel. 339 3406299

referente Marcello Marzocchi

TRATTAMENTI

Lunedì 7-14-21-28 Ottobre – ore 18-21

WORKSHOP

Martedì 1-8-15-22-29 Ottobre – ore 20-22

CONFERENZA

Mercoledì 16 Ottobre – ore 19.30

PARMA

• Isola 50, Via Isola 50 – tel. 339 1209198

referente Bernardo Corvi

CONFERENZA & TRATTAMENTI

Mercoledì 2-9 Ottobre – ore 21-23

• Shanti Vanam, Via Bixio 102 – tel. 339 1209198

WORKSHOP Sabato 12 Ottobre – ore 15-18 Domenica 13 Ottobre – ore 9-12

REGGIO EMILIA

• Studio Yuki Do

Via Petrolini 18/c – tel. 334 3329947

referente Elisa Geranzani

CONFERENZA & TRATTAMENTI

Lunedì 16 Settembre – Martedì 15 Ottobre

ore 20-23

WORKSHOP Sabato 28 Settembre – ore 9-13

Venerdì 11 Ottobre – ore 20-23

• Natura Bio-Fiera del Naturale e del

Benessere a Correggio

TRATTAMENTI 21-22 Settembre ore 10-13

RIMINI-CORIANO

• Benessere Shiatsu Le Saline

Via Piane 100 – tel. 338 1596464

referenze Maurizio Migani

TRATTAMENTI Giovedì 19 Settembre

Giovedì 03-10 Ottobre – ore 20.00-22.30

WORKSHOP

Lunedì 23 Settembre – ore 20.30-22.30

Sabato 05-12 Ottobre – ore 15-18

CONFERENZA

Lunedì 07-14 Ottobre – ore 20.30-22.30

TOSCANA :

FIRENZE

• Accademia Italiana Shiatsu Do

Via F. Martini 4/a – tel. 055 603954

referente David Hirsch

TRATTAMENTI 14-15 Settembre 10-19

• Olos – la città del benessere Fiesole (Fi)

CONFERENZA Venerdì 4 Ottobre – 20.30

WORKSHOP Venerdì 20 Settembre, Mercoledì 25 Settembre- 9 Ottobre – ore 20.30-23.30

TRATTAMENTI

Lunedì 16, Venerdì 20, Lunedì 23, Mercoledì 25 Settembre – Mercoledì 2, Venerdì 4, Mercoledì 9, Venerdì

11, Lunedì 14 Ottobre – ore 9-19

LAZIO :

ROMA

• Tatami

Via Nicolo Piccinni 57 – tel. 06 491144

referente Livio Bucci

CONFERENZA & WORKSHOP

Sabato 5-19 Ottobre – ore 9-13

TRATTAMENTI Giovedì 26 Settembre Giovedì 10 Ottobre – ore 15-20

SARDEGNA :

CAGLIARI

• Accademia Italiana Shiatsu Do

Via Salaris 17/f tel. 070 43190

referente Attilio Alioli

TRATTAMENTI Venerdì 20 Settembre

Venerdì 4 Ottobre – ore 16-20

WORKSHOP Sabato 21 Settembre

Sabato 5 Ottobre – ore 10-13

CONFERENZA Sabato 12 Ottobre – ore 10-12

PUGLIA :

LECCE

• Scuola Arti Orientali Il Sole Via G. Puccini 30

tel. 0832 243015 referente Elisea Pischedda

CONFERENZA & WORKSHOP

Sabato 5-12 Ottobre – ore 16-19

• Centro Shiatsu

Via Mazzini 50 – tel. 333 3347150

• Centro Commerciale Lo Spazio

Via Bachelet 23

TRATTAMENTI

Domenica 6-13 Ottobre – ore 10-13/16-19

