Per sostenere chi ha bisogno, a Milano nasce il ‘carrello sospeso”

Denominazione evocativa che praticamente trasforma la generosità in prodotti della spesa per i più bisognosi. “Si chiama “Carrello sospeso”, un’iniziativa attiva da ieri fino a fine luglio che permetterà a tutti i cittadini che lo vorranno. di fare un concreto gesto di solidarietà”, ha spiegato Elena Jacobs, responsabile valorizzazione del Sociale di Intesa Sanpaolo. Chi deciderà di donare una somma minima di 20 euro avrà una ricompensa speciale: potrà infatti partecipare gratuitamente al concerto che Paolo Jannacci terrà l’8 luglio alla Balera dell’Ortica, a pochi passi dall’Emporio, in cui reinterpreterà i successi del padre. “Ogni carrello virtuale sara’ poi trasformato in uno reale da Coop Lombardia. La donazione sara’ inoltre raddoppiata dal Programma QuBi’. Una spesa di 10 euro sulla piattaforma del gruppo bancario, per esempio, permettera’ di donare agli utenti dell’Emporio della Solidarieta’ due confezioni di pasta, una di olio, una di riso, una di salsa di pomodoro e un litro di latte. Oltre a questo, Fondazione Cariplo si impegna a versare la stessa cifra donata per consentire a Caritas Ambrosiana di continuare a rifornire l’Emporio di prodotti da donare alle famiglie che usufruiranno del minimarket solidale. Un’iniziativa che ha il pudore del dono e della condivoisione