All’ Auditorium Gaber 8 aprile la pianista Xing Chang

GRATTACIELO PIRELLI – REGIONE LOMBARDIA – AUDITORIUM GABER – P.zza Duca d’Aosta, 3 “INCONTRI MUSICALI” – Lunedì 8 aprile – ore 21 Xing Chang, pianoforte

Chopin, 3 Studi op.10: nn. 3, 4 e 12 . F. Chopin, 3 Studi op.25: nn. 6, 7 e 12

Chopin, Notturno in do diesis min. op.27 n.1- F. Chopin, Ballata n.1 in sol min. op.23 – F. Chopin, Scherzo n.4 in mi magg. op.54 – F. Chopin, Sonata n.2 in si bem. min. op.35

Una giovanissima interprete cinese che vive e studia in Italia è la protagonista del recital pianistico dell’Auditorium Gaber. Xing Chang presenta un programma monografico dedicato a Chopin, con una selezione di studi fino alla Seconda sonata op 35 “Marche Funèbre”.

ingresso libero

info : 02 66986956/66984134

info@soconcerti.it