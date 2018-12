Piazza XXV aprile, Forza Italia raccoglie firme anti aumenti Atm

Grande partecipazione al gazebo in piazza XXV aprile organizzato dai giovani di Forza Italia, con il coordinatore Antony Mammino. “Abbiamo raccolto circa 1000 firme contro l’aumento dei biglietti ATM – hanno commentato -. Tantissime persone si sono fermate al gazebo per manifestarci solidarietà contro le follie del Comune di Milano”. Al gazebo è intervenuto il coordinatore di Forza Italia a Milano, Fabio Altitonante, che ha dichiarato che “è la solita ricetta della Sinistra, ogni anno aumenti di tasse e nuovi balzelli, mai un taglio degli sprechi. Prima di chiedere altri soldi ai cittadini, il Comune inizi ad aumentare la sicurezza sui mezzi, che oggi sono il far west”.