L’albero Fitness se ne va. I Giardini Montanelli cercano sponsor

A fine anno se ne va! Oramai è ufficiale, anche se in pochi lo sanno: SAMSUNG non è più interessata a rinnovare la sponsorizzazione col Comune per l’albero fitness posizionato all’interno dei Giardini Montanelli. Dopo due anni di onorato servizio, nei quali non solo ha fatto la felicità dei tanti sportivi che lo hanno usato per tenersi in forma gratis, ma ha anche svolto un importantissimo ruolo di presidio di un’area molto delicata, quale è quella dell’asilo, a causa anche di qualche “segno di affaticamento”, sarà eliminato. È un vero peccato, perché oltretutto siamo di fronte non a una fredda attrezzatura ginnica, ma ad un’opera d’arte, a una scultura funzionale che, nonostante la sua modernità, si armonizza magnificamente con la storicità dell’ambiente e della natura circostante e che ha convinto persino la sempre attentissima e severa Sovrintendenza.

Noi di AGIAMO non solo ringraziamo di cuore SAMSUNG e tutti coloro che hanno consentito di poterlo tenere in funzione per due anni (tra l’altro è stato appena risistemato), invece che solo per pochi mesi come doveva essere in origine, ma auspichiamo anche che possa tornarne subito uno nuovo ancora più bello e funzionale, corredato magari di un po’ di illuminazione e di una bella telecamera di sorveglianza, insieme a un nuovo sponsor che sarebbe sicuramente benedetto da tutti.

Noi ci teniamo Noi siamo AGIAMO!

Post di Enrico Pluda . Presidente dell’associazione di volontari Agiamo