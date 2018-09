L’unico aspetto di cui tutti parleranno è l’aereo Alitalia personalizzato per il matrimonio dei Ferragnez. La compagnia di bandiera è sponsor dell’evento e sembra un buon investimento visto che nemmeno il Corriere della Sera poco tempo fa ha potuto reggere il confronto con la potenza mediatica dei due. Ma la coppia “tira” solo a volte e deve arrendersi al subire dei clamorosi flop. Già, si può scrivere: Fedez e Ferragni sono un flop. Viene quasi più paura che a insultare un camorrista perchè il loro esercito di fan è numerosissimo e agguerritissimo. Ma la campagna per la raccolta fondi che hanno lanciato è stata un clamoroso flop: per due che guadagnano milioni per una foto “giusta”, non raccogliere 50mila euro è veramente triste. La raccolta fondi per il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni in programma a Noto alla fine di agosto ha raggiunto solo 21mila euro su 50 di obbiettivo.