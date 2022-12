Torre Velasca: il suo nuovo volto. L’intervista a Paolo Asti

La riqualificazione degli edifici e del tessuto costruito fa parte del concetto stesso di architettura intesa come organismo vivente. “Ridare vita a un edificio” è un’operazione che in futuro diventerà sempre più importante ed è un’attività che ritengo necessaria su tutto il territorio: bisogna recuperare in modo vincente il patrimonio edilizio che in tanti casi è oggettivamente obsoleto, e farlo sia in termini di qualità architettonica che di sostenibilità e riconversione in base alle necessità attuali. Rappresenta la punta dell’iceberg di quell’attività diffusa, oggetto per oggetto, edificio per edificio che sta vedendo la completa metamorfosi della città stessa. Dato che la Torre Velasca è espressione della rinascita milanese del dopoguerra, la responsabilità per me è stata duplice, ma si inserisce nel solco della trasformazione della “città per pezzi”, secondo la cultura che ha sempre caratterizzato il mio lavoro.