Parole di verità di Delpini ai milanesi

Nel discorso dell’Arcivescovo Delpini alla Città di Milano, nella ricorrenza di Sant’Ambrogio quest’anno, viene offerta una rimarchevole sintesi, sia del prevalente sentimento attuale degli italiani, che della corretta finalità operativa delle istituzioni politiche di una effettiva democrazia (… ormai lontana dall’Italia odierna).

Parole, quelle dell’Arcivescovo, di solida e responsabile libertà civile, che invitano tutti i cittadini, milanesi e non a considerare come, nell’oggi, un profondo sentimento di sconforto e conseguente indefinita paura stia sempre più impadronendosi del loro animo e delle loro vite, sfociando così in un generalizzato stato di inquietudine.

Di qui il richiamo ai milanesi perché riscoprano la loro storica fierezza per materializzare un’effettiva democrazia rappresentativa, ove le funzioni delle istituzioni della politica siano solo e soltanto, primariamente, al servizio del bene comune di tutti i cittadini (… e non già del mero perseguimento e mantenimento di un “potere” di parte).

Leggendo il discorso di Sant’Ambrogio di quest’anno dell’Arcivescovo Delpini ai milanesi, allo scrivente, italiano settantaseienne (… e uomo della Prima Repubblica), sono subito sovvenute le indimenticabili parole del sempre fortissimo e sempre attualissimo motto di San Giovanni Paolo II: “Non Abbiate Paura!”.

Lo scrivente ha assai di recente pubblicato due saggi di attualità storico-politica inerenti le serie problematiche delle istituzioni della politica nell’Italia di oggi (… e di cui nessuno ancora ha il coraggio di parlare con la chiarezza di analisi che i cittadini italiani si meritano); nonché del fenomeno della “Paura”, che pervade ora gli italiani.

Antonio Belloni

