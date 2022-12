C’è chi…il volontariato

Dal Bosco di Rogoredo, il volontario Simone Feder.

È una notte gelida questa. Sant’Ambrogio qui a #Rogoredo porta un freddo che non lascia tregua. Sono molti i giovani questa sera che arrivano affamati e ci chiedono cibo, coperte, scarpe e un po’ di the caldo. Da loro arriva un costante ringraziamento, per il nostro essere lì con loro, in questo avamposto. E mentre distribuiamo quello che possiamo, condividendo anche i pensieri di speranza lasciati sui libri della piccola biblioteca, nel cuore dei volontari si rinforza una ferma convinzione: prepararci al meglio al Natale.

Grazie a tutti per ciò che donate ogni giorno, ogni singolo pensiero contribuisce a riscaldare le notti difficili di questi nostri cari dimenticati.