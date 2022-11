In giro con una mazza spacca auto e scooter in centro a Milano

Forse si annoiava o forse doveva scaricare un po’ di rabbia così la sera di giovedì 24 novembre un ragazzo di 23 anni si è fatto beccare dalla polizia, chiamata dai passanti, mentre girava in zona Turati danneggiando con una mazza auto e scooter parcheggiati in strada.

Il giovane è stato sorpreso sul fatto da una volante della questura mentre era intento a vandalizzare una Toyota Yaris. Appena si è accorto dell’arrivo dei poliziotti ha cercato di fuggire ma è stato inseguito e fermato.

Il 23enne è stato accusato di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver danneggiato senza alcun motivo tre auto e 4 scooter parcheggiati in via Manin e per lui sono scattate le manette.