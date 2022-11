BookCity 2022 – 19 Novembre alle ore 11.00 – ADI Design Museum “Beretta Associati: architetti a Milano”

“Beretta Associati: architetti a Milano” Incontro con gli architetti Gianmaria e Roberto Beretta in dialogo con Massimo Martignoni, curatore della pubblicazione insieme a Valentina Dalla Costa

Raccontare l’architettura di una città vuol dire raccontarne la società, i cambiamenti, la vita: a Milano in particolare, l’architettura è il cuore pulsante della città. Da questa suggestione nasce il libro, edito da La nave di Teseo, “Beretta Associati: architetti a Milano”: un viaggio attraverso 60 anni di attività dello Studio Beretta che si è inserito meritatamente nella tradizione meneghina, con la propria linea stilistica moderna, novecentista e razionalista. E con la loro storia e i loro progetti ci mostrano il volto di questa città. Con gli editoriali dello scrittore Sandro Veronesi e del docente NABA Massimo Martignoni, in oltre 300 pagine in cui ai testi si alternano fotografie, schizzi, disegni e render, «Beretta Associati: architetti a Milano» ripercorre la carriera dei fratelli Beretta, a partire dalle prime opere dei controversi anni ’60 del secolo scorso fino alle residenze e gli interventi di carattere pubblico nella Milano dei grattacieli di oggi. Numerosi i progetti citati e tra i più recenti, a servizio della città, il nuovo polo didattico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e la Caserma Montello, nuova sede centrale della polizia di stato di Milano. Con gli editoriali dello scrittore Sandro Veronesi e del docente NABA Massimo Martignoni, oltre che i racconti firmati dai due fratelli soci, il libro è disponibile nelle librerie sul territorio nazionale.

Sabato 19 Novembre alle ore 11.00 presso ADI Design Museum sala Foyer, Piazza Compasso D’Oro 1