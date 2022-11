Beni culturali, concorso per 518 posti con scadenza 9 dicembre. Sgarbi: “Molta attenzione ai giovani”

“Per quanto riguarda i giovani, c’è un’attenzione particolare dei beni culturali. La notizia infatti, è che ci sarà un concorso per 518 funzionari tecnici”.

Ad annunciarlo è il sottosegretario al ministero della Cultura, Vittorio Sgarbi, in un’intervista a ‘Che tempo che fa’ su Rai3. Nel dettaglio, indica Sgarbi, “tra le varie posizioni che verranno aperte ci sono quelle per: 268 archivisti, 130 bibliotecari, 35 storici dell’arte, 32 architetti, 20 archeologi, 15 restauratori, 8 paleontologi e altri, con scadenza 9 dicembre”.

“Con i fondi del Pnrr già ci sono già molti giovani che stanno lavorando a vari progetti e poi abbiamo in lista anche 1500 custodi che possono essere assunti subito”, sottolinea Sgarbi.

Il bando del concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sui siti del MiC e sul portale «inPA» del concorso pubblico. Si tratta di un concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’area III, posizione economica F1, nei ruoli del ministero della Cultura, con la seguente ripartizione:

* 268 posti da funzionario archivista di Stato;

268 posti da funzionario archivista di Stato; * 130 posti da funzionario bibliotecario;

130 posti da funzionario bibliotecario; * 15 posti da funzionario restauratore conservatore;

15 posti da funzionario restauratore conservatore; * 32 posti da funzionario architetto;

32 posti da funzionario architetto; * 35 posti da funzionario storico dell’arte;

35 posti da funzionario storico dell’arte; * 20 posti da funzionario archeologo;

20 posti da funzionario archeologo; * 8 posti da funzionario paleontologo;

8 posti da funzionario paleontologo; * 10 posti da funzionario demoetnoantropologo.

Come fare domanda e la scadenza

La procedura pubblica, avviata nel 2021, arriva dopo l’espletamento del concorso per 1.052 Assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza, terminato con la pubblicazione delle graduatorie e la nomina dei vincitori lo scorso 12 agosto. Il termine ultimo della domanda, presentabile esclusivamente per via telematica attraverso il format di candidatura sul portale “inPA» disponibile all’indirizzo internet https://ww.inpa.gov.it/, scade alle 23:59 del 9 dicembre 2022.

Il bando è consultabile sul sito del MiC all’indirizzo https://cultura.gov.it/concorso518cultura, dove verranno pubblicati gli aggiornamenti riguardanti la procedura concorsuale.

I candidati sono inviati a consultare regolarmente il sito www.riqualificazione.formez.it dove, nei termini previsti dal bando, saranno pubblicate le ulteriori informazioni.

OrizzonteScuola