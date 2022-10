Il commento di un lettore ” Carlo Nordio è una degnissima persona, ma…”

Carlo Nordio è una degnissima persona, uomo di grande cultura, è stato un eccellente magistrato della Repubblica Italiana basata sulla vigente Costituzione, in base alla quale non è possibile attuare una ” Riforma della Giustizia ” come da tempo si parla, purtroppo vanamente. Perché per poterla realmente fare (e non solo parlarne) bisogna prima cambiare totalmente la Costituzione vigente e sostituirla con una del tutto nuova, che elimini tutte le scorie totalitarie presenti nella Costituzione in vigore e faccia finalmente dell’Italia una “Democrazia Occidentale” compiuta, basata sulla libertà dei suoi singoli cittadini (… e come la grande maggioranza di essi da tempo anela senza esito… ).

L’Italia di oggi è una “repubblica democratica”, ma chi studia debitamente la materia sa bene che tra questa ed una cosiddetta “democrazia occidentale compiuta” corre ancora molta strada. L’ex-magistrato Carlo Nordio con la Sua esperienza può di certo “efficientare” l’attuale disastrato ns. sistema giudiziario strutturalmente disfunzionale e materialmente “illiberale”. Ma rendere efficiente un “sistema illiberale” può rappresentare un ulteriore regresso sulla strada di una reale democrazia compiuta, della quale – in primis – l’Italia ha disperatamente bisogno!

Antonio Belloni