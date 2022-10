Venerdì 14 ottobre al via la Fiera del Libro di Cremona 2022, incontri con gli autori e bancarelle dal nuovo all’usato

Venerdì 14 ottobre, alle ore 17.30, nella Sala Eventi di Spazio Comune, in Piazza Stradivari n. 7, il via ufficiale alla tanto attesa Fiera del Libro di Cremona 2022, edizione autunnale. Da Ottobre a dicembre, in Galleria 25 Aprile, le librerie indipendenti e gli ambulanti esporranno per l’acquisto banchi ricchi di libri con una scelta che spazia dal nuovo all’usato.

Il calendario della Fiera del Libro è fitto e prevede nei weekend dei prossimi mesi incontri interessanti con autori che promettono di colpire i lettori.

“Sono di grande qualità e professionalità gli autori cremonesi che presenteranno i loro lavori ma ci saranno anche scrittori noti a livello nazionale – ci racconta Claudio Ardigò critico letterario ed organizzatore della Fiera del Libro di Cremona – un evento realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Cremona che ha messo a disposizione non solo Spazio Comune ma, anche, il Salone dei Quadri. Una rassegna interessante in cui avremo il piacere di ospitare scrittori come Giuseppe Lupo, Gastone Breccia, Paolo Roversi, Paolo Regina, Nicoletta Bortolotti ed Antonio Castronovo per citare alcuni nomi, non solo, presenteremo in prima assoluta il tanto atteso libro della squadra calcistica Cremonese di Giorgio Barbieri, U.S. Cremonese – La Storia (1903 – 2022).”

Gli autori durante gli incontri dialogheranno con il critico letterario Claudio Ardigò ed in modo alternato con la giornalista Beatrice Ponzoni, la scrittrice Monica Moka Zanon e Max Bozzoni. Le letture saranno a cura dell’attrice Maria Emilia Mori.

Venerdì apriranno gli incontri due giornalisti importanti del panorama cremonese e non solo: Fabrizio Loffi con il suo Delitti all’ombra del Torrazzo – I più celebri cold case cremonesi del ‘900 edizione CremonaSera e Roberto Fiorentini con “Bassa” Mon Amour edizione cremonabooks (Cremona Sera)