Inaugurati i Giardini Cesare Zavattini

Martedì 20 Settembre alla presenza dei cittadini del quartiere e delle istituzioni comunali e municipali è stato inaugurato il giardino intitolato a Cesare Zavattini. Zavattini (1902-1989) è stato uno sceneggiatore, giornalista, commediografo, scrittore, poeta e pittore italiano, in ambito cinematografico è annoverato tra le figure più rilevanti del neorealismo italiano di cui fu anche un teorico. Si trasferì a Milano e nel 1930, dove avviò una collaborazione con la Rizzoli editore scrivendo per riviste quali Lei, Novella, Piccola, Il Secolo Illustrato e Cinema Illustrazione. Su quest’ultima curò una rubrica, Cronache da Hollywood, dove espresse la sua creatività inviando corrispondenze immaginarie dalla capitale mondiale del cinema.

Cinematograficamente Zavattini ebbe la possibilità di lavorare a 32 film nell’arco di 30 anni. Tra le opere realizzate spicca “Miracolo a Milano”, film di cui abbiamo parlato nei numeri precedenti e realizzato proprio nelle aree del giardino intitolato martedì e che verrà ricordato attraverso un enorme murales in prossimità dei giardini stessi.

Il giardino, situato in via Valvassor Peroni, è stato fortemente voluto dalla cittadinanza, che ha espresso la sua volontà attraverso una importante raccolta firme.

Massimiliano Cataldo