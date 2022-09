Milano: gli appuntamenti di settembre dei concerti Candlelight

I Concerti Candlelight, intimi e suggestivi appuntamenti che reinterpretano autori e brani che hanno fatto e fanno la storia della musica, proseguono nella città di Milano a Settembre con un calendario di nuovi incontri.

“Dopo aver affascinato il pubblico durante l’estate, i concerti Candlelight presentano nuove date milanesi: nella splendida cornice del Palco sull’Acqua all’Idroscalo con omaggi ai Coldplay e ai Queen, alla Casa Cardinale Ildefonso Schuster con altre interessanti proposte. I programmi dei concerti a lume di candela sono presentati in modo diverso in più di 20 paesi in tutto il mondo, in base alle preferenze musicali del pubblico in ogni paese. In Italia, abbiamo programmi unici che valorizzano i compositori locali come l’omaggio a Giovanni Allevi e altri noti musicisti italiani che si svolgono a Settembre” – commenta Costanza Sciascia, Project Manager Milano per Candlelight Concerts

I concerti Candlelight hanno infatti lo scopo di democratizzare l’accesso alla musica classica, permettendo a persone di tutto il mondo di godere delle opere di grandi compositori come Vivaldi, Chopin e Beethoven. Ma comprendono un’ampia varietà di temi e generi che vanno dal jazz, pop, colonne sonore dei film e balletto, rendendo omaggio ai principali successi di artisti contemporanei come i Queen, i Coldplay e Taylor Swift.

I concerti Candlelight sono eseguiti da talentuosi musicisti locali in splendide location che fanno parte del patrimonio culturale di ogni città. I concerti Candlelight sono ormai presenti in più di 90 città in tutto il mondo, con oltre 3 milioni di partecipanti nel 2021. Con questo concetto, Fever Original porta la musica classica a un pubblico completamente nuovo, con il 70% dei partecipanti di età inferiore ai 40 anni.

L’agenda

Candlelight Idroscalo: Tributo ai Coldplay

Dove: Palco sull’Acqua, Idroscalo (Via Circonvallazione Idroscalo, Novegro-Tregarezzo MI, 20090)

Date e orari: venerdì 23 settembre alle 20:00

Musicisti: Quartetto Arceus: Alessandro Savinetti, Giorgia Brancaleon, Francesco Scarpetti, Andrea Cavalazzi

Candlelight Idroscalo: Tributo ai Queen

Dove: Palco sull’Acqua, Idroscalo (Via Circonvallazione Idroscalo, Novegro-Tregarezzo MI, 20090)

Date e orari: venerdì 23 settembre alle 22:30

Musicisti: Quartetto Arceus: Alessandro Savinetti, Giorgia Brancaleon, Francesco Scarpetti, Andrea Cavalazzi

Candlelight: Tributo ad Allevi e ad altri grandi pianisti italiani

Dove: Casa Cardinale Ildefonso Schuster (Via Sant’Antonio, 5, 20122)

Date e orari: sabato 24 settembre alle 20:00 e alle 22:00

Musicisti: Pianoforte – Luca Rampini

Piccolo bar pop up in loco. Possibilità per il pubblico di acquistare cocktails e soft drinks.

Candlelight: Ennio Morricone e colonne sonore

Dove: Casa Cardinale Ildefonso Schuster (Via Sant’Antonio, 5, 20122)

Date e orari: domenica 25 settembre alle 20:00 o 22:00

Musicisti: Quartetto Arceus: Alessandro Savinetti, Giorgia Brancaleon, Francesco Scarpetti, Andrea Cavalazzi

Piccolo bar pop up in loco. Possibilità per il pubblico di acquistare cocktails e soft drinks.