Rizzi al quartiere San Siro: lavori sbloccati in via Morgantini

“Sono voluto tornare nel quartiere San Siro per incontrare la signora Brioschi Veronese (intervistata da “Il Corriere” il 20/08/2022), novantenne inquilina delle case Aler in via Morgantini. Ho voluto incontrarla, insieme ai rappresentanti di Aler Milano, per annunciarle di persona che, finalmente, gli interventi partiranno. Nel dettaglio: rimozione dei manufatti contenenti amianto, risanamento delle facciate e della copertura, adeguamento degli impianti delle parti comuni (acqua, fognatura e gas)”. Così in una nota l’assessore alla Casa della Regione, Alan Rizzi, al termine del sopralluogo tra le vie Morgantini e Ricciarelli. Rizzi ha voluto visitare gli edifici di via Ricciarelli, “dove è la sicurezza il più grave e urgente problema da affrontare”. “Con interventi mirati e puntuali, occorre sradicare la tendenza all’anarchia che ha creato vere e proprie zone franche. Un tema che richiede l’impegno di tutti”, ha concluso.

