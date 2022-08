La Milano in abbandono: la Basilica di San Lorenzo

Da Urbanfile ancora una volta la denuncia del degrado in cui versano alcuni dei luoghi storici più amati dai milanesi

“Altro nostro appuntamento che porta, si spera, all’attenzione il degrado e l’abbandono di questa città da parte delle istituzioni. Dopo aver segnalato lo stato d’abbandono degli antichi archi di Porta. Nuova in piazza Cavour, ecco anche l’ennesimo articolo che segnala lo stato di degrado della grandiosa Basilica di San Lorenzo e di piazza della Vetra.

Noi ne abbiamo più volte parlato e onestamente mi sono un po’ rotto di scrivere su questo schifo, ma mi vergogno come milanese di far vedere una delle meraviglie di Milano in questo stato a turisti e non. LE foto parlano da sole e come si vede, la situazione peggiora sempre più, senza che la Chiesa, la Prefettura, Le Belle Arti e il Comune muovano un dito e si indignino a tale scempio.

Oltre alle pulizie necessarie, per salvaguardare questo monumento così importante per la città di Milano e non solo, ci vuole, purtroppo, una nuova recinzione che separi l’area del parco dalla basilica e dai suoi antichi muri.”