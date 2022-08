Stazione Porta Genova: 18enne picchiato e rapinato da coetanei

Ancora la violenza del branco. Ancora giovanissimi, in una catena di aggressioni violente che pare non finire mai.

Un ragazzo di 18 anni è stato accerchiato, picchiato e rapinato, la scorsa notte, a Milano, da un gruppo di coetanei. Il giovane ha riportato escoriazioni ed ecchimosi per i calci e pugni ricevuti ma è stato subito dimesso da pronto soccorso.

È accaduto poco prima di mezzanotte e mezza nel piazzale della stazione di Porta Genova, quando il 18enne, di origine brasiliana, è stato avvicinato da 5 o 6 giovani che lo hanno colpito, anche con una cintura, per portargli via una catena d’oro che aveva al collo, del valore, a suo dire, di circa 3mila euro. Soccorso dal 118, è stato trasportato in codice verde al Policlinico. Sulla rapina indaga la polizia di Stato.