I colpi di sole presi dalla sinistra

La proposta della sinistra di Municipio 1 e del suo Presidente di aumentare AREA C, una tassa iniqua per i milanesi e i residenti del Centro Storico, fa comprendere come la maggioranza, a guida PD, sia lontana dalla realtà e di come poco viva la Città.

In un periodo di difficoltà economica, dove tutti i governi europei cercano soluzioni per ridurre i costi dei trasporti, il PD che amministra la città di Milano pensa solo ad aumentare area C, obbligare le persone ad usare parcheggi interrati a pagamento e allo stesso tempo aumentare il biglietto ATM.

In merito all’area C, penso che essa dovrebbe essere gratuita per i residenti del centro storico, ed altresì che dovrebbe sussistere un trattamento favorevole che andrebbe tenuto anche per i residenti nel Comune di Milano. Pensiamo a migliorare la viabilità, il trasporto pubblico prima di tassare nuovamente i cittadini! Servono servizi non costi aggiuntivi per i milanesi

Federico Benassati (F.I.) Municipio 1