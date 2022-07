Regione, FI Alan Rizzi assessore e Barucco sottosegretario

“D’intesa con i rappresentanti di Fi in giunta e in Consiglio regionale della Lombardia, a seguito della decisione di Alessandro Mattinzoli di lasciare il partito e rimettere le deleghe di assessore al presidente Fontana, il coordinamento regionale di Forza Italia ha deciso, di comune accordo, di indicare l’attuale sottosegretario Alan Rizzi quale nuovo assessore alla Casa e Housing Sociale di Regione Lombardia. Al suo posto, quale sottosegretario regionale con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali, il partito indica il consigliere regionale Gabriele Barucco. Una scelta, quest’ultima, condivisa da tutti i rappresentanti regionali del partito, per garantire gli equilibri interni a Regione Lombardia e la più ampia rappresentanza di Forza Italia sul territorio di Brescia. Forza Italia vanta un grande radicamento a livello regionale e nei prossimi mesi lavoreremo con il massimo impegno per garantire a tutti i lombardi il buon governo che negli ultimi venticinque anni ha reso la Lombardia uno dei territori più dinamici e virtuosi a livello internazionale”. Così, in una nota, diffusa ieri sera, il coordinatore regionale di Forza Italia in Lombardia Licia Ronzulli e il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Gianluca Comazzi.

