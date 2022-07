SACCHFORMENT! ON LAMENT.

L’è l’estaa… ne sèmm inaccòrt, Gh’è on gran cald istann, tègnom i finèster semper vèrt… on poo de spuzza di strad… che a mezzdì brusen i scigoll… on poo de frecass… che gh’è di magutt in la cà in faccia… de nòtt i ballabiòtt nottambol…. sopportazion… ma almen passa quèll minim ventesèll, quèlla corrent che de ‘na stanza a l’altra la te va rasent ai spall sudaa, in la majètta tacchenta… e el dì dòpo te fann mal i òss… se pò fa nient a men de scondess in on quai canton, schisc in sul sofà che poeu te se levet-su pussee sudaa e la corrent la te catta pròppi in quèll moment lì.

La multitasking la passa: “Ghesaria de nettà i veder…”

Tì: “Nò adèss nò… tròpp cald… Doman… me dessedi bonoriv e…”

La multitasking: “Sperèmm”

Se sa l’òmm estiv l’è fanigotton de natura… el se levaria-sù nò, el va dal lètt a la cadrega in cusina… el bev el cafè in sul sofà a sentì i notizzi… e poeuel vardà el mur. Nò… fall nò che se de no, la multitasking la tacca:

“Eh sì i mur… ‘na bèlla sbiancada….”

Tì “Tròpp rebellòtt…”

Lee: “Te dovariet fà del moviment…”

Ma gh’è inscì tanti spòrt d’estaa… el Frobil di dònn, el Tour de France… l’Atletica… ghe quèi che noa…. Tucc se dann de fà per tì… domà de moeuv i oeugg… slongaa in sul sofà…. Che se suda istèss…

Anca lee, però, de scondon l’è de spèss slongada in l’altra stanza… ma de tant in tant la passa e la sbatt lì ‘n’idea per fà on quai mestee… El Super, ma minga el sòlit, quèll in su la Tangenzial…. Trovà ‘na ròba elettrica che ghe ne sarìa de bisògn, l’amisa in del rion lontan… sì, cèrt, gh’è l’auto… se va in mèzz in del traffich di vialoni… se suda a stà settaa in sul velù… el condizionador nò… tròpp frègg… el ventesèll di finestrin… pericolos… te rivet a cà de l’amisa sudaa…. che la sta in on vialon pien de sô… sbroient…

Lee, la toa meridiana personificada: “Mèttela lì… che riva l’ombria!”

Ma ghè i righ giald…. Te cerchet in gir e finalment ècco on cantonin… al sô, senza futur d’ombrìa…

Bèi sudaa vèmm-sù in la cà de l’amisa… ècco che lee la gh’ha el ventilador… ch’el segutta a sbatt l’aria vèrs de tì… che te cerchet on cantonin indoe l’aria la riva minga… on canton insbroient…

On para d’or… finalment tornom a cà… in l’auto sbroienta, numm sudaa, in di vial sbroient…

Finalment in cà… l’ariètta natural… magara on poo tròppa che sèmm masarent…

“Che bèll sbiottass!!”

Via a lavass… sugass ben che gh’è in gir l’aria… che se la te catta masaraa… s’ciao…

Dòpo on quai dì ècco… el nas bloccaa, ‘na quai sternudina… la gola la purisna…

“Crincio… el raffredor!”

E te ven in ment quèll ann che te gh’avevet ‘vuu el raffredor al mar… che patiment… ma dai l’è domà on raffredor…

Te vardet l’Atletica, slongaa in sul sofà cont i fazzolètt… de doprà de tant in tant… in mèzz ècco el telegiornal:

“El Covid Omicron… sintomi: raffreddore, mal di gola…”

“Sacchforment!!”

Via in farmacia… tampon… tampon… te rivet a la bottega a pee, des minut sòtta el sô… masaraa te vee denter… condizionador a manètta… tampon negativ… se Dio voeur…

Content se vardet el TG: “Effetti contraddittori dei tamponi!”

Crincio… se pò viv inscì?

Ottavio Cane (GRAN MILAN)