Fontana: 700mila euro per attività oratori

È stata pubblicata sul Burl, il Bollettino ufficiale di Regione Lombardia, la graduatoria per l’assegnazione del contributo per l’anno 2022 per le azioni a sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori. Regione Lombardia, con decreto dell’Assessorato a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, ha stanziato un importo complessivo di 700.000 euro a favore di 11 Diocesi lombarde e della Regione ecclesiastica Lombardia come contributi per le attività sociali ed educative svolte dalle parrocchie attraverso gli oratori. “Gli oratori – ha commentato il presidente Attilio Fontana – sono importanti realtà che svolgono una indispensabile funzione sociale ed educativa per le nostre comunità e da sempre sono impegnati nell’organizzazione di attività ludiche, ricreative e formative e di sostegno alle famiglie”. “Sono stati due anni molto difficili – ha dichiarato l’assessore Alessandra Locatelli – e Regione Lombardia intende sostenere con aiuti concreti anche chi opera al servizio dei tanti giovani e delle persone in difficoltà, ma anche delle famiglie, in modo silenzioso e prezioso. Non si tratta solo di luoghi di aggregazione per bambini e ragazzi, ma di veri e propri punti di riferimento per i minori che, al giorno d’oggi, vivono momenti difficili di isolamento dalla società. Le attività svolte degli oratori sono fondamentali per la prevenzione dal disagio giovanile, per la conciliazione vita-lavoro delle famiglie e per garantire servizi integrati nel contesto territoriale e sono convinta che le risorse messe a disposizione da Regione Lombardia possano essere un investimento per costruire insieme un futuro migliore per i nostri ragazzi”.

