Lombardia – elezioni comunali 2022: 3-1 per il centrodestra nei comuni milanesi. Risultati di tutti i ballottaggi

Nei comuni del milanese il Centrodestra batte il centrosinistra 3-1, mentre due comuni vanno alle liste civiche. Sono finiti così i ballottaggi per le elezioni nei sei comuni milanesi chiamati alle urne domenica 26 giugno per eleggere il nuovo sindaco.

Il Pd porta a casa soltanto Cernusco sul Naviglio, dove è stato riconfermato il primo cittadino uscente Ermanno Zacchetti, sostenuto dai dem e dalla coalizione di sinistra, in grado di battere con il 53,92% dei voti il rivale Daniele Cassamagnaghi, schierato dal centrodestra al gran completo e fermo al 46,08.

Vanno alle civiche, invece, Melzo – dove vince l’uscente Antoniò Fusè battendo Franco Guzzetti del centrodestra, mentre il candidato del Pd Rocco Martelli era rimasto fuori dal ballottaggio – e San Donato, dove Francesco Squeri, candidato sindaco outsider sostenuto da due liste civiche, firma un vero e proprio trionfo battendo il vice sindaco uscente Gianfranco Ginelli, del Pd, con il 64,43% delle preferenze.

Abbiategrasso resta al centrodestra, con Cesare Nai – sindaco uscente – che guadagna la vittoria con il sostegno di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. Stesso discorso a Magenta, che sarà amministrata dall’ex consigliere regionale Luca Del Gobbo, anche lui appoggiato dal centrodestra al completo. La vittoria di sicuro più pesante è quella di Sesto San Giovanni, dove Roberto Di Stefano guadagna la conferma dopo i primi 5 anni di amministrazione battendo il candidato del centrosinistra Michele Foggetta.

“Sento un’emozione che mi fa venire i brividi. Ho il cuore pieno di gioia. Sesto San Giovanni non è più la Stalingrado d’Italia”, ha esultato su Facebook Di Stefano. “Sarò ancora il vostro Sindaco. Vi vorrei ringraziare uno a uno per l’affetto e il sostegno. Un grazie speciale ai consiglieri eletti, ai candidati, ai militanti, ai sostenitori, al mio staff. Vi prometto che continueremo a lavorare con ancora più impegno e passione per la nostra amata Sesto San Giovanni. Saranno anni di svolta, di grande cambiamento, di sviluppo per il nostro territorio. Avanti insieme, con orgoglio e ambizione”, ha concluso.

COMO – Alessandro Rapinese è il nuovo sindaco di Como. Il candidato civico ha sconfitto in rimonta la candidata del centrosinistra Barbara Minghetti. Raponese ha ottenuto il 55,36% dei voti contro il 44,64% di Minghetti.

MONZA – Paolo Pilotto è il nuovo sindaco di Monza. Il candidato del centrosinistra ha sconfitto al ballottaggio il candidato del centrodestra, e primo cittadino uscente, Dario Allevi. Il secondo mandato a Monza resta un tabù. Allevi, che aveva chiuso il primo turno con un vantaggio di 7 punti percentuali, non è riuscito nell’impresa. Sulla sconfitta del centrodestra ha pesato anche l’astensionismo, con i votanti in calo di 10 punti percentuali rispetto a due settimane fa.

Ecco i risultati del ballottaggio nei 13 comuni lombardi al voto:

(Fonti il Giorno e Milano Today )