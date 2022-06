Quattro bambini su 10 bocciano il servizio di Milano Ristorazione. Il Comune provveda

Ai tanti problemi che hanno le scuole comunali si aggiunge ora anche l’insoddisfazione per le mense scolastiche. E, ad onor del vero, Milano Ristorazione ha una propria tradizione di flop e di tentativi di innovazione sgraditi ai bimbi.

“Il Comune di Milano, relaziona Libero, bocciato in panini e merendine. Quattro bambini su dieci sono insoddisfatti della qualità del servizio mensa erogato nelle scuole primarie milanesi e una percentuale analoga di giudizi negativi si riscontra anche nelle opinioni dei genitori. E’ questo è il risultato della rilevazione sull’anno 2021 realizzato dalla Direzione innovazione tecnologica e digitale del Comune, in collaborazione con la Direzione educazione e Milano Ristorazione, la società comunale che gestisce i servizi di refezione scolastica. L’indagine serve a capire come l’offerta possa «incontrare i gusti dei piccoli ascoltando i loro suggerimenti e i loro desideri con l’obiettivo di migliorare il servizio mensa». In tutto sono state coinvolte 31 scuole primarie, una sezione per scuola, per un totale di 3.168 questionari somministrati nel mese di novembre 2021 e per i quali hanno risposto 2.901 bambini, superando il90% di risposte. Parallelamente, tra il mese di dicembre 2021 e gennaio 2022, sono stati inviati 41.726 questionari a genitori di bambini e bambine di scuole dell’infanzia e primaria, con una risposta del circa 30%”

Si direbbe che l’offerta non è al massimo del gradimento: la voce dei bambini andrebbe ascoltata.

Anna Ferrari