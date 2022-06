Nuova truffa in zona Città Studi

Mi segnalano in zona una nuova truffa. È capitato in via Botticelli:

un uomo al passaggio della vostra macchina si getta a terra e sostiene di essere stato investito.

Rifiuta ogni cura e rifiuta che venga chiamata ambulanza. Dopo un po’ di sceneggiate doloranti mostra i pantaloni stracciati e sostiene di averli appena comprati e che sono molto costosi (230 euro) e chiede insistentemente un rimborso almeno parziale del danno. (50-100 euro)

Ottenuti i contanti si allontana.

Se vedete succedere qualcosa del gente non siate in soggezione e chiamate le forze dell’ordine

Post Francesco D’Ambrosi