Ad Dal Pozzo arriva nella capitale del design: nasce Ottagono Milano

Lo storico marchio dell’interior design approda a Milano con un nuovo spazio dedicato ai professionisti e alla progettazione integrata con soluzioni custom e di Virtual Reality.

Nella capitale del design arriva un nuovo spazio dedicato ai professionisti dell’arredo e della progettazione integrata: AD Dal Pozzo, storico marchio dell’interior design, ha inaugurato Ottagono Milano durante la settimana del Fuorisalone 2022. Pensato come luogo esclusivo per usufruire degli strumenti più innovativi legati alla progettazione architettonica, Ottagono Milano prende vita all’interno della storica Casa Bassetti, palazzo realizzato dall’architetto Ignazio Gardella apochi passi dal Quadrilatero della Moda.

Il format Ottagono è una piattaforma di servizi per architetti nata a Vicenza da un’idea di AD Dal Pozzo per farincontrare progettisti, competenze e i migliori brand di architettura. Ora questo hub viene proposto anche a Milano per consentire ai professionisti di accedere, su appuntamento, a un luogo esclusivo dove utilizzare e scoprire una selezione di sistemi costruttivi moderni e soluzioni customizzate: dalle architetture con tecnologie a secco fino agli arredamenti su misura.

Lo spazio si articola in un’area di supporto alla progettazione che offre gli strumenti più innovativi di visualizzazione 3D, come video-render e la Virtual Reality, che sarà possibile sperimentare durante la settimana del Fuorisalone per entrare virtualmente in un progetto realizzato dalla rete di Ottagono: una villa esclusiva costruita con un sistema moderno e sostenibile in acciaio. Tutto questo all’interno di uno spazio confortevole e di design, dove ogni professionista avrà la possibilità di incontrare clienti, brand partner e collaboratori selezionati messi a disposizione da Ottagono.

«Crediamo nella condivisione del valore per trasformare le idee in architettura» afferma l’architetto Gionata Dal Pozzo, Ceo di AD Dal Pozzo. «Con Ottagono Milano creiamo uno spazio dedicato ai professionisti del settore, che non è solo un luogo d’incontro per i progettisti ma anche un hub di innovazione tecnologica dove sperimentare soluzioni custom e di Virtual Reality. Un luogo dove prendono vita team multidisciplinari per realizzare architetture uniche ed esclusive».

FOCUS ON: AD Dal Pozzo

AD Dal Pozzo (Architettura e Design Dal Pozzo), azienda specializzata nella progettazione di spazi internazionali ad alto tasso di design e distribuzione di soluzioni d’arredo, ha sede a Grisignano di Zocco (VI), dove agli uffici si alternano una materioteca dedicata all’architettura e al design, lo studio aziendale per architettura e interior design con 10 architetti e uno showroom di 2000 mq. AD Dal Pozzo è presente, inoltre, a Padova con uno showroom di oltre 500 mq e a Monte Carlo con un concept store dedicato al design garage. Nel 2021 AD Dal Pozzo ha registrato un fatturato di 27 milioni di € con una crescita costante anche nel 2022: la maggior parte dei ricavisi sviluppa sul mercato nazionale ed europeo, prestando inoltre particolare attenzione ai clienti di alcuni importanti mercati esteri come Russia, Asia, Medio Oriente e Centro America. A collaborare con AD Dal Pozzo sono oltre 600 firme dell’arredo, brand italiani e internazionali che hanno fatto la storia. Tra questi Bottega Veneta Home, Armani Casa, Cassina, B&B