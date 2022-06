Al Fuorisalone l’installazione IQOS firmata da Truly Design Crew in anteprima

La settima edizione di Tortona Rocks, il format espositivo che dal 2016 porta il meglio del design internazionale nel distretto Tortona, ospiterà nell’ambito del Fuorisalone 2022 l’installazione monumentale e site specific di IQOS, un intervento temporary di public art su grande scala. Il titolo è “We” ed è firmata da Truly Design Crew. Dal 7 al 12 giugno 2022 all’interno dell’Opificio 31 – cuore del distretto Tortona, dove è nato il Fuorisalone – IQOS ospita un intervento di temporary art realizzato da Truly Design Crew, il collettivo di artisti urbani attivi dal 1996 e particolarmente noti sulla scena internazionale per l’utilizzo peculiare della distorsione anamorfica, un escamotage artistico la cui solidità si dissolve rapidamente una volta lontani dal corretto punto di vista, un invito da parte degli artisti a immaginare un nuovo futuro e inedite possibilità. Il lavoro realizzato con IQOS rappresenta il legame fra arte e innovazione – integrando nella sua conformazione sostenibilità e progresso – e si inserisce nel lungo percorso evolutivo, tra arte e tecnologia, che l’azienda ha intrapreso in questi anni e di cui IQOS World by Alex Chinneck ne rappresenta l’archetipo.



L’intento dell’installazione è quello di promuovere un dialogo sull’impatto positivo che il progresso può avere sugli individui e sulle comunità. “We” è un’opera che guarda al futuro omaggiando i diversi punti di vista di ogni singolo membro della community di IQOS esprimendosi per mezzo dell’anamorfismo: un’opera composta da diverse superfici, ognuna delle quali contribuisce a creare una grande immagine, proprio come una community al cui interno vivono unicità e storie da raccontare. L’iniziativa intende promuovere un dialogo sull’impatto positivo che il progresso può avere sugli individui e sulle comunità. La collaborazione con Truly Design Crew arricchisce quindi la collezione di iniziative tra arte e design che Philip Morris ha messo in campo negli ultimi anni in occasione della Milano Design Week proprio per celebrare l’innovazione attraverso la visione creativa di artisti e designer quali Karim Rashid, Quayola, Alex Chineck e Felice Limosani. Anche per questa edizione Philip Morris Italia volge lo sguardo al futuro e alla sostenibilità, confermando la propria presenza con uno spazio dedicato a tutti i membri della community IQOS e a tutti i visitatori del Fuorisalone. Di fronte a questo spazio, il dialogo tra arte, design e sostenibilità si esprime attraverso un’opera anamorfica immersiva, realizzata su una struttura trattata con la vernice innovativa progettata da Airlite per ridurre gli agenti inquinanti nell’aria. L’unveiling dell’installazione è in programma, in anteprima assoluta, per la sera del 6 giugno presso Opificio 31 in occasione dell’evento esclusivo ospitato da IQOS in cui sarà proprio la Crew di Truly Design a svelare il significato intrinseco all’opera stessa.