Mobilità, Comune: al via lavori nuova ciclabile via Primaticcio

– “Partiranno la settimana prossima in via Primaticcio i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile e per il miglioramento della sicurezza stradale che si inserisce nell’ampio quadro di interventi realizzati dal Comune di Milano per rendere più agevole e sicuro l’utilizzo delle due ruote, oltre a salvaguardare i pedoni alle intersezioni e a ridurre la velocità delle auto”. Lo fa sapere palazzo Marino.

L’intervento nel Municipio 6 prevede, oltre alla nuova pista ciclabile, anche la creazione di nuove aiuole a protezione degli incroci, la realizzazione di sette nuovi attraversamenti pedonali e dodici attraversamenti ciclabili.

La pista ciclabile, dal costo di un milione di euro e della lunghezza di 2,4 km (1,2 km per lato), sarà realizzata con le stesse caratteristiche di quella di Legioni Romane che la interseca, ovvero si tratterà di piste monodirezionali, in sede protetta nello spazio tra marciapiede e sosta. I lavori dureranno circa 9 mesi.

Il progetto prevede anche la regolamentazione della sosta a lato del parterre centrale, con un bilancio in positivo di nuovi posti auto: la via dispone al momento di 324 posti regolari a cui si aggiungono spazi irregolari. Con la nuova sistemazione gli spazi regolari arriveranno a 534 con un incremento di 210 posti.

