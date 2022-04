Pasqua, Amsa: raccolta rifiuti regolare. Variazioni per riciclerie

Amsa, società del Gruppo A2A, comunica che in occasione delle festività pasquali i servizi di raccolta rifiuti nei comuni serviti dall’Azienda si svolgeranno come segue: a Milano il servizio di raccolta rifiuti sarà regolare. Domenica 17 aprile resteranno chiuse le cinque riciclerie cittadine, mentre lunedì 18 saranno aperte dalle 8 alle 15 le aree di via Olgettina e Muggiano (via Riccardo Lombardi 13). A Bresso, Buccinasco, Cormano, Corsico, Gerenzano, Lacchiarella, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Pero, Pioltello, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Saronno, Segrate, Trezzano sul Naviglio e Uboldo il servizio di raccolta rifiuti sarà regolare. A Settimo Milanese il servizio di raccolta rifiuti sarà regolare, ad eccezione della raccolta di carta e cartone presso l’area ZAI – zone artigianali e industriali – anticipata a venerdì 15 aprile. I centri di raccolta/piattaforme ecologiche di Bresso, Cormano, Gerenzano, Novate Milanese, Pero, Pioltello, San Giuliano Milanese (via Brianza), Saronno, Segrate, Trezzano sul Naviglio e Uboldo resteranno chiusi. Il centro di raccolta di San Giuliano Milanese – via Pace resterà chiuso domenica 17 aprile; sarà invece aperto lunedì 18 dalle 7.30 alle 13. Per ulteriori informazioni sulla raccolta differenziata dei rifiuti nei comuni serviti da Amsa, consultare il sito www.amsa.it.

