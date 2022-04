Salinari (F.I.) Municipio 7 “Anagrafe chiusa e mai riaperta”

“La Giunta ha approvato le linee guida per la valorizzazione dei Municipi ma da noi ci sono gli uffici dell’anagrafe ancora chiusi” commenta Antonio Salinari Capogruppo di Forza Italia nel Municipio 7.

“Fumo negli occhi ai cittadini che pagano le tasse, ma i servizi non ci sono” – continua Salinari – “in Municipio su due anagrafe presenti una è chiusa dai tempi del lockdown e non ha mai riaperto, quella di Via Paravia, creando notevoli disagi per i residenti, soprattutto l’utenza debole degli anziani, costretti a dover rivolgersi ad uffici molto distanti da casa presenti in altri municipi”.

Tra l’altro gli uffici ricevono solo su appuntamento con tempi biblici, altro che città a 15 minuti in cui ogni cittadino ha la possibilità di avere ciò di cui ha bisogno a breve distanza da casa. Milano è la città delle lungaggini infinite.