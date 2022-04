Giornata Autismo: Autpop. Autismo e popcorn, al via la mostra alla Villa Reale di Monza

Oggi 2 aprile 2022, in occasione della giornata WAAD (World Autism Awareness Day), la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, si apre la mostra Autpop. Autismo e popcorn presso le Ex Sale Consiliari della Villa Reale di Monza.

Questo progetto espositivo nasce a seguito del laboratorio artistico che il professor David De Carolis ha tenuto presso la Casa Francesco di Vedano al Lambro dove 8 ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico, di età compresa tra i 16 e i 29 anni, hanno realizzato, attraverso un percorso progressivo di 4 anni che ne ha evidenziato le capacità artistiche, la serie di opere che ora trova felice occasione espositiva presso gli ambienti della Reggia monzese.

Il merito di questo lungo e appassionato lavoro progettuale è proprio nell’essere riusciti ad ottenere e ad esporre i dipinti: opere da osservare che per noi devono essere segno di “un miracolo” operativo. Il mondo “chiuso” dell’autismo con l’arte si può aprire e così i ragazzi hanno saputo non solo trovare un elemento di forte motivazione personale e connotazione individuale, ma anche agire su un tempo condiviso e collettivo, plurale e multiplo.

«L’arte si fa con le mani, è esito di un processo del “saper fare”. L’abilità di un artista viene evocata e manifestata attraverso la riconoscibilità del suo talento che sa vedere e fare quello che altri non vedono e non sanno attraverso la manifestazione concreta riassunta dalla sua opera- spiega il curatore Matteo Galbiati – L’arte fa uscire allo scoperto l’invisibile attraverso il talento. Talento che questi ragazzi coralmente hanno potuto non solo esprimere, ma ora, grazie al nostro supporto di pubblico-osservatore, riflettere in mostra. […] Riuscire a portare allo scoperto il proprio animo, toccando quello altrui, è quello che ogni artista sa fare. A maggior ragione va accolto un gesto abile in modo ancor più determinato e appassionato se arriva da coloro per i quali tale semplice, complesso gesto creativo non è affatto scontato”

“AUTPOP” Autismo e popcorn

2 aprile – 1 maggio 2022

Apertura al pubblico sabato 2 aprile ore 18.00

in occasione del WAAD (World Autism Awareness Day) Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo

Ex Sale Consiliari Teatrino di Corte Villa Reale di Monza, Monza

progetto:

M.Ar.Co. Monza Arte Contemporanea

laboratorio artistico Associazione FacciaVista Onlus a cura di David De Carolis

mostra a cura di M.Ar.Co. Monza Arte Contemporanea e Matteo Galbiati