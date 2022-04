Associazione Fabbrica Utopie cerca volontari per aiuto compiti ai bambini

“Il progresso non è altro che avvalersi delle utopie”: si apre con questa citazione di Oscar Wilde la home page del sito dell’associazione Fabbrica Utopie, piccola ma impegnata realtà della periferia ovest di Milano, nata quattro anni fa con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini alla partecipazione, alla solidarietà e alla condivisione della diversità attraverso diversi progetti ed eventi. Tra questi segnaliamo lo Spazio Aperto Multietnico, un luogo utile a promuovere il dialogo tra gli abitanti in particolare della Zona 7 dove vengono realizzate attività come lo sportello informativo per migranti, il laboratorio di teatro e le lezioni di danza, cineforum e mostre fotografiche. Ma soprattutto lo spazio ospita il doposcuola multiculturale per bambini delle scuole elementari che hanno bisogno di un aiuto per lo svolgimento dei compiti. In particolare per il doposcuola del sabato pomeriggio l’associazione ricerca volontari disponibili a dedicare due ore del proprio tempo (h.15-17) per seguire i bambini nei compiti delle materie assegnate a scuola. Non è richiesta una preparazione specifica. Per ogni info e per diventare volontari, scrivere a info@fabbricautopie.org

(A cura di Agenzia Le Acrobate)



Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845