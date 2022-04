Salinari, F.I. Municipio 7 – Case popolari: rimozione delle auto abbandonate due pesi e due misure

Grazie al Protocollo operativo del Comune di Milano con Polizia Locale, MM e ALER è possibile procedere alle rimozioni di veicoli abbandonati presenti negli edifici popolari di proprietà ALER e negli stabili gestiti da MM – commenta Antonio Salinari Capogruppo di Forza Italia nel Municipio 7 – peccato però che vengono utilizzati criteri diversi: per i veicoli prelevati dai cortili MM SpA e portati in deposito non ci sono costi aggiuntivi da sostenere, al contrario per i veicoli rimossi nei cortili Aler vengono richiesti 3 Euro al giorno di deposito per ogni singolo veicolo o rottame ”- continua Salinari – “una discriminante che crea enormi problemi nella rimozione dei tanti veicoli abbandonati, rallentando quindi la riqualificazione dei cortili Aler” – conclude Salinari – “un trattamento di sfavore del Comune di Milano nei confronti di ALER, costretta così a sobbarcarsi le spese a proprio carico anziché destinare i fondi economici per la riqualificazione dei suoi stabili”.

