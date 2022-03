Tutto pronto per il Milano running festival dal 31 marzo al 2 aprile

Saranno tre giornate all’insegna della corsa, del fitness e del wellness quelle del Milano Running Festival, in programma dal 31 marzo al 2 aprile presso MiCo (Fiera Milano City). L’evento, che torna dopo il successo della prima edizione del 2019, avrà nel Marathon Village della Telepass Milano Marathon il suo cuore pulsante. A disposizione dei partecipanti ci saranno oltre 8.000 mq di spazi espositivi. Oltre a chi si presenterà per ritirare il proprio pettorale, la maglia e la sacca gara della maratona e della relay, spazio alle persone che decideranno di partecipare a uno o più degli eventi in programma o alle sessioni di allenamento, seguire i workshop di approfondimento o semplicemente passare una giornata tra gli stand espositivi e il palco dove si svolgeranno le attività di animazione e presentazione. Tra gli eventi in programma il venerdì due workshop: il primo dedicato alla sostenibilità dei grandi eventi nelle città moderne e il secondo sul tema correre con l’azienda, lo sport per il benessere e la formazione aziendale. Sabato, nel corso della mattinata, dopo la grande festa della School Marathon per bambini e famiglie, come da tradizione saranno svelati i Top Runner in gara domenica e a seguire un talk sulla mobilità sostenibile in partnership con Helbiz, presenting partner del festival,tra i leader nella micromobilità.

