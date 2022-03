Per la Pace 10mila cittadini bipartisan e 2000 della sinistra radicale “No Putin-No Nato”

Si sono radunati in circa 10 mila, secondo gli organizzatori, alla manifestazione all’Arco della Pace promossa dal Consiglio comunale per lo stop alla guerra in Ucraina. In piazza nessuna bandiera di partito, ma solo i simboli della pace e i colori ucraini. Giovani ucraini hanno urlato ‘slava Ukraini’, ovvero gloria all’Ucraina. “La guerra non è iniziata pochi giorni fa. Solo stando insieme e solidali potremo sconfiggere questo male. Ringrazio i milanesi e gli italiani che ci hanno accolto. Per favore, non dimenticatevi di noi”, ha detto dal palco un’attivista ucraina.

Mentre l’Arco della Pace si è illuminato dei colori della bandiera del Paese, tutti i partecipanti hanno sventolato cartelli azzurri e gialli creando un’unica bandiera ucraina grande quanto la piazza.

Anche la Sinistra radicale e i centri sociali manifestano: da largo Cairoli sono partiti circa duemila manifestanti, intonando slogan e sventolando le bandiere con i simboli della pace e delle diverse realtà che hanno aderito alla manifestazione. “Pace, disarmo e futuro” sono le parole chiave del corteo, che si è concluso davanti all’Arena civica, dopo aver attraversato il centro città, incluso Piazza della Scala.

A partecipare, centri sociali, collettivi studenteschi, sinistra radicale, Rifondazione Comunista, Cobas, Verdi, Fiom e l’Flc Cgil, Emergency e alcune sezioni dell’Anpi. “No Putin-No Nato” hanno dichiarato a gran voce.