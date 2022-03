Rapina coetaneo e lo costringe ad atti sessuali, fermato 17enne

Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, ha fermato un 17enne, ritenuto l’autore di una rapina commessa nei giorni scorsi in una stazione della metropolitana di Milano ai danni di un altro minorenne: dopo aver minacciato la vittima con un coltello ed essersi impossessato del denaro contante che il giovane aveva con sé, il 17enne avrebbe costretto la vittima a seguirlo per poi farsi masturbare.

Le indagini della Squadra Mobile hanno consentito di accertare, attraverso la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, l’accaduto e avere conferma della descrizione del 17enne fornita dalla vittima. Il 17enne è stato quindi rintracciato dalla polizia: aveva con sé un coltello e una minima quantità di sostanza stupefacente per uso personale, è stato condotto in stato di fermo presso il CPA di Torino, a disposizione della Autorità Giudiziaria competente.



ALTRE RAPINE

Viale Gorizia, due 30enni rapinati in strada delle collanine

– Due cittadini americani di 33 e 34 anni sono stati rapinati ieri in viale Gorizia. Secondo quanto hanno riferito alla polizia, verso le 20, mentre si trovavano per strada, sono stati avvicinati con una scusa da tre persone che gli hanno strappato le collanine di dosso e sono poi fuggite in direzione Darsena.#gic

Via Lorenteggio, tentano di rubare bottiglie di liquore in supermercato: arrestati

– Hanno tentato di rubare 10 bottiglie di liquore al supermercato, per circa 150 euro di valore, ma sono stati fermati dagli addetti alla sicurezza. E’ successo ieri verso le 16.30 all’Esselunga di via Lorenteggio. I due, una rumena di 27 anni e un tedesco di 29, entrambi con precedenti, sono stati arrestati. Sempre ieri, tentato furto di merce anche in un altro supermercato. Alla Lidl di via Masolino da Panicale vicino a Viale Certosa è stato arrestato un rumeno di 27 anni, con precedenti, che assieme ad un complice che è riuscito a scappare, ha cercato di rubare prodotti per circa 350 euro. (fonte mianews)