Milano Sabato 5 Marzo Spettacolo & Solidarietà Incasso a favore degli aiuti umanitari per i bimbi Ucraini

SABATO 5 MARZO ORE 21.00 TeatroBELLO in accordo con gli attori dello Spettacolo Kolossal ho visto la luce all’improvviso , ha deciso di devolvere l’ incasso dello spettacolo di Sabato 5 MARZO ore 21.00 al progetto di aiuti umanitari in favore dei Bimbi Ucraini con l ‘associazione I Bambini dell’Est.

Gli attori Alessandro Cantarella, Giorgio Centamore , Giulio Guerrieri, Elena Maria Ida DC e il teatro sono solidali all’ emergenza in corso.

KOLOSSAL HO VISTO LA LUCE ALL improvviso

Spettacolo Comico d’Improvvisazione teatrale con Alessandro Cantarella, Giorgio Centamore , Giulio Guerrieri e ELENA DI CIOCCIO ( special guest)

Immaginatevi degli attori che arrivano dal buio e si trovano improvvisamente sotto le luci di un set , dove però manca tutto il resto del cast tecnico: da qui l’idea improvvisa di farsi aiutare dal pubblico in sala in ogni modo per mettere in scena la loro storia, che cambierà trama e genere man mano che arriveranno nuovi stimoli.

Il pubblico si troverà così a vivere, in presa diretta, l’esperienza cinematografica della lavorazione delle scene di un film “Kolossal” lasciandosi trascinare da esperti dell’improvvisazione.

“KOLOSSAL Ho visto la luce all’improvviso“

Info e prenotazioni info@teatrobello.it tel 3472338514

VI ASPETTIAMO NUMEROSI PER UNA GIUSTA CAUSA!!! UNO SPETTACOLO SOLIDALE Milano Via San Cristoforo

Ingresso € 13 a favore associazione I bambini dell ‘est

https://www.facebook.com/ibambinidellest/