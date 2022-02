Scatterà lunedì a Milano, in pre esercizio, la telecamera che controlla la zona a traffico limitato in via Cesare da Sesto e piazza Sant’Agostino, nel Municipio 1 che corrisponde al centro città. La ztl è stata istituita nel 2020 e contemporaneamente è stata avviata la riqualificazione della piazza, come spiega una nota del Comune.

