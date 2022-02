Prefettura: tavolo per monitoraggio criticità mezzi pubblici ATM per la sicurezza

“Per garantire il migliore coordinamento operativo e per una analisi più tempestiva e costante delle criticità sulla rete, è stata disposta l’attivazione di un tavolo tecnico dedicato, coordinato dalla Questura, a cui prenderanno parte rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e della Security dell’azienda di trasporti. All’occorrenza, saranno coinvolti per i profili di competenza anche i Vigili del Fuoco”. Così una nota della Prefettura su quanto deciso oggi dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, al quale ha partecipato la direzione di ATM, per fare ‘un punto di situazione sulla sicurezza del personale e dei passeggeri nel sistema di trasporto nell’area metropolitana milanese, argomento molto avvertito dalle Organizzazioni Sindacali di categoria’. “Sulla rete circola quotidianamente un milione di passeggeri e a fronte di un costante e cospicuo decremento dei fenomeni di aggressione registrati dal 2009 al 2019, – spiega la nota – negli ultimi due anni si evidenziano più casi di atti vandalici soprattutto sulle linee di superficie, di diverbi anche violenti fra passeggeri e tra passeggeri e personale ATM e aggressioni ad operatori in servizio. Sulla rete metropolitana gli episodi risultano più contenuti anche grazie all’attività quotidianamente svolta dalla Polmetro e da servizi dedicati nei fine settimana dall’Arma dei Carabinieri. ATM assicurerà l’informazione degli approfondimenti svolti anche alle Organizzazioni Sindacali nell’ambito delle ordinarie strette relazioni sindacali”.

